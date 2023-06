C'è la fila per Benjamin Pavard, jolly difensivo del Bayern Monaco che ha fatto sapere ai dirigenti del club campione di Germania che vuol lasciare la Baviera nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il classe 1996 francese ha comunicato questa intenzione forte di diverse offerte che gli sono state prospettate da alcune delle migliori società europee: secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, per l'ex Stoccarda e Lille si sono fatti avanti Real, Barcellona, ​​​​Liverpool, United, City e pure l'Inter. Prezzo fissato a 30 milioni di euro dai teutonici per lasciare partire il giocatore che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.