Al termine della sfida contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, non si è presentato in conferenza stampa a causa di qualche problema alle corde vocali. Tanto ha urlato nel corso della partita, che alla fine ha perso la voce, scrive la Gazzetta dello Sport.



“La squadra di Dionisi ha compromesso le corde vocali del tecnico, rimasto come spesso capita senza voce, stavolta a furia di gridare ai suoi mediani di stare attenti all’elettrico Frattesi. Alla fine la rimonta neroverde è stata solo sfiorata e Inzaghi si può godere ancora il vento che lo spinge”