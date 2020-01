E' una pista al momento fredda quella che potrebbe portare Franck Kessie all'Inter: secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan dovrebbe prima sciogliere due nodi. In primo luogo, l'ad Gazidis non vuole svalutare un giocatore pagato 28 milioni all'Atalanta. In secondo luogo, Boban deve prima trovare il sostituto: piace Duncan del Sassuolo.