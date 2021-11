Non c'è pace per Arturo Vidal che nelle ultime settimane fra Cile e Italia non riesce a passare giornate serene al 100%. In campo fra cartellini e influenza, ma anche fuori dal campo dove il centrocampista cileno è stato vittima di un furto importante nella propria abitazione.



FURTO DURANTE IL DERBY - La villa, che in passato era abitata da Adriano (e che era già stata svaligiata ai tempi del brasiliano) si trova alle porte di Como, al Villaggio del Sole sulla collina di San Fermo della Battaglia. Il furto è avvenuto lo scorso 7 novembre mentre Vidal era impegnato a San Siro nel derby contro il Milan.



GIOIELLI E MERCEDES, MA LA FERRARI... - I ladri sono entrati in azione proprio al fischio d'inizio. Il bottino parla di un furto di ori e gioielli per un valore molto alto e un fuoristrada Mercedes del suo parco auto molto ricco. Vidal tiene in cortile infatti una Ferrari 448 Spider, una Brabus AMG G700, una Volvo XC90 aziendale e due Panda (una nuova 4x4 e una vecchia). Fallito il tentativo di rubare la Ferrari i ladri hanno ripiegato sul fuoristrada riuscendo a fuggire con quello.