Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha analizzato a Inter TV il ko contro l'Atalanta: "Lo sforzo per la partita col Barcellona forse ha un po' inciso, non è una scusante, sapevamo come avrebbe giocato l'Atalanta. Non siamo riusciti a mettere in campo quello che abbiamo provato. Una brutta sconfitta, ora dopo la sosta dobbiamo rimetterci subito in pista. Deve essere solo un incidente di percorso. Fare possesso contro questo tipo di calcio non è facile e lo sapevamo. C'è da dire che abbiamo sbagliato troppo specie dopo aver riconquistato palla in uscita. Ogni sconfitta ti può far crescere, ma sarà importante riprendere il cammino".