Dopo l'amichevole vinta 7-0 contro il Pisa, il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini è intervenuto a Inter TV: "Dobbiamo essere contenti delle indicazioni che abbiamo avuto da questi impegni di preparazione, sono importanti per la partita che affronteremo sabato prossimo. In queste partite è importante trovare buone sensazioni. Sicuramente può essere una cosa positiva sfruttare la condizione atletica della scorsa stagione per partire forti in campionato. Avere anche solo mille persone allo stadio è una sensazione molto bella, è piacevole sentire la vicinanza dei tifosi - riporta FcInterNews.it -. Sabato prossimo inizierà il nostro campionato, affrontiamo la Fiorentina: sarà tosta, sappiamo come giocano. Sarà una partita subito importante. Il gruppo è ottimo, Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov si sono ambientati subito mentre gli altri conoscevano già l’ambiente".