Vincere per trascorrere un sereno Natale in vetta alla classifica, dopo gli stop delle ultime partite: in seguito alla sconfitta contro il Barcellona, che è costata l'eliminazione dalla Champions, e al pareggio in extremis di Firenze, che è costato l'aggancio in testa e poi il sorpasso da parte della Juventus, l'Inter torna in campo nell'impegno di San Siro, in programma alle 18, conto il Genoa dell'ex Thiago Motta, per uno degli anticipi della 17esima giornata di Serie A, l'ultima prima di Natale. Antonio Conte deve fare a meno però di diversi titolari, dagli infortunati Sensi, Barella e Sanchez agli squalificati Lautaro Martinez e Brozovic: spazio a Borja Valero a centrocampo e al giovane classe 2002 Sebastiano Esposito. ​ L'Inter però non vuole fermarsi e vuole centrare la 13esima vittoria su 17 partite, che le consentirebbe di rimanere prima con la squadra di Sarri e di tornare i tre punti dopo due pareggi. Dal canto loro i liguri non vincono in campionato dal 26 ottobre e sono sprofondati al penultimo posto della classifica, a meno quattro dalla salvezza.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Nerazzurri imbattuti da 25 anni contro i rossoblù a San Siro: l'ultimo successo del Grifone è datato 26 Marzo 1994, un 3-1 firmato da una doppietta di Ruotolo e un sigillo di Skuhravy.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku.



Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Radovanovic, Cassata, Agudelo; Sanabria, Pinamonti.​





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO CERRUTI PER 100ESIMO MINUTO..