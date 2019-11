E' Olivier Giroud il grande obiettivo di mercato dell'Inter. L'attaccante francese in uscita dal Chelsea, dove è la terza scelta per Lampard alle spalle di Abraham e Batushuayi, ha voglia di giocare, ha voglia di sentirsi ancora protagonista in vista dell'Europeo e valuta la possibilità di trasferirsi in Italia, a Milano, dove Conte lo attende a braccia aperte. Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport ​l'Inter sta cercando di capire la natura dell'affare, tutt'altro che economico.



QUANTO COSTA - L'attaccante francese, che lo scorso settembre ha festeggiato 33 anni, a Londra guadagna circa 8 milioni di euro e chiede un contratto di due anni e mezzo, dodici mesi in più di quello che propongono Marotta e Ausilio. L'Inter non ha fretta, vuole capire tutte le sfumature. Niente scelte affrettate, non vuole impegnarsi anche in ottica estate, con le situazioni legate a Icardi (in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain) e Sanchez (c'è da discutere del riscatto con il Manchester United)