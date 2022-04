Prime impressioni da giocatore dell'Inter per Robin Gosens: "Qui ho ricominciato tutto da zero, bisogna dimostrare di meritarsi il posto. E' l'unica cosa giusta da fare per andare al massimo: all'Atalanta ero uno dei giocatori che era lì da più tempo e potevo fare qualsiasi cosa, qui sono nuovo e almeno all'inizio sono tenuto d'occhio - racconta a 11 Freunde - I primi giorni sono stati di confronto con me stesso, vorrei essere subito quello che sono ma ho avuto la sensazione di dovermi trattenere. Poi, entrato in contatto con lo spogliatoio, c'è meno distanza tra quello che vorrei esprimere e quello che tiro fuori davvero".