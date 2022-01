E alla fine l’Inter piazzò il colpo, uno di quelli da coniglio dal cilindro.miper ruolo, modi e tempi.E’ vero Hakimi non fu colpo di gennaio, dato che Ausilio completò l’acquisto dal Real Madrid (il marocchino giocava nel Borussia Dortmund in prestito) a marzo 2020 e Conte lo ebbe a disposizione da luglio successivo.per un grave infortunio muscolare a cui si aggiunse una ricaduta avuta a dicembre in allenamento, forse a causa di un rientro in campo affrettatoche lo seguiranno passo dopo passo per il suo pieno recupero. Non è assolutamente da sottovalutare il fatto che Robin potrà ambientarsi e recuperare con tutta la calma possibile dato che nel ruolo Inzaghi è ben coperto con Perisic e Dimarco.L’acquisto del laterale sinistro atalantino è da valutare soprattutto in chiave futura in quantoil cui rinnovo con l’Inter sembra sempre più lontano e improbabile., forse condizionati dal fatto che il giocatore è fermo da parecchio tempo. Lo so può spaventare acquistare un giocatore reduce da questo tipo di infortunio ma il suo valore vale il piccolo rischio. Non è la prima volta che l’Inter punta su un giocatore infortunato, è capitato con Rafinha (che ha regalato molte gioie al pubblico interista), con Moses, che ha disputato un buonissima stagione con Conte e con Sanchez, quest’ultimo ancora importante e alle volte decisivo dopo 3 anni nerazzurri.Gosens è però un caso diverso da quelli sopra citati.dato che prima dei predetti infortuni il tedesco non aveva mai avuto problemi rilevanti a livello muscolare e il pericolo di trovarsi in casa un giocatore usurato fisicamente è da ritenersi altamente improbabile.Nelle ultime due stagioni a Bergamo Robin ha segnato molto andando sempre in doppia cifra (29 gol realizzati in 4 stagioni) ma quello che ha impressionato è stata la sua costanza di rendimento e il suo peso sia in fase difensiva che in quella offensiva.Non c’è dubbio che la dirigenza nerazzurra abbia preso un giocatore chee che ha sorpreso i tifosi regalando loro un colpo ad effetto alla Hakimi.Siamo solo a fine gennaio, c’è una stagione ancora da giocare per provare ad arricchire la bacheca, ma. Una società lungimirante non si ferma mai, la sua forza sta nella programmazione e nel non farsi mai trovare impreparata facendosi sorprendere dagli imprevisti.Marotta e Ausilio, insieme a tutta la dirigenza, non hanno esitato e hanno iniziato ahanno dato la possibilità ai dirigenti di concentrarsi su quello che manca e su come completare una rosa già di ottimo livello.con le incognite che riguardano il futuro di Ranocchia e D’ambrosio in scadenza di contratto, impongono alla società di muoversi con decisione, senza fretta ma con le idee molto chiare.C’è da completare la squadra e “pensarla” con dei nuovi innesti senza però poter spendere troppo dal punto di vista economico.un acquisto di spessore nel caso dovesse partire De Vrij, mentrepotrebbero ripercorrere le orme dei recenti investimenti di Barella e Bastoni, ovvero giovani forti e di personalità già pronti per l’esperienza ad alti livelli senza però quella pressione di dover essere già decisivi fin dalle prime battute di stagione.