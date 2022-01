ma il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di comprare tanto per comprare. In viale della Liberazione l’idea è sempre stata la stessa:e per questo motivo Ausilio e Marotta hanno deciso, dopo averne parlato con Zhang, di riprendere vecchi discorsi che avevano avviato già in estate.Robin Gosens è il profilo giusto, in questo momento il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Ivan Perisic, a dimostrazione del fatto che questi ultimi giorni di mercato richiedono un lavoro extra, specie se nell’ultima settimana si tenta di chiudere un affare così importante.. Su Gosens c’è stato e c’è anche il forte interesse del Newcastle, che ha sempre buoni argomenti per attrarre a sé calciatori. L’Inter per sua fortuna, non è in ritardo, anche grazie agli ottimi rapporti esistenti con la famiglia Percassi e con l’agente del calciatore, lo stesso di Bremer.una cifra non indifferente, che infatti ha richiesto il benestare della proprietà. In queste ore sarà proprio questo l’obiettivo più complesso: