Destinatario, Samir Handanovic, capitano dal post Icardi, nerazzurro dalla stagione 2012-2013:recitava la dedica al portiere. Un messaggio che sembrava fugare ogni dubbio, perché già da tempo si parla di un possibile addio tra Handanovic e l’Inter., che ha capovolto le gerarchie prendendosi la titolarità tra i pali.Come sempre avviene, tra un’era e l’altra, il passaggio di consegne non è stato netto. L’avvicendamento ha conosciuto periodi di stabilizzazione, anche perché, giungendo alla conclusione che si può essere utili in diversi modi, perché c’è un’età per tutto.“Il mio futuro? Non so ancora niente. Da quando sono arrivato in Italia nel 2004 ho sempre fatto il professionista, bisogna adattarsi ai ruoli che ti aspettano perché non è importante solo scendere in campo ma tutto è importante, anche fuori dal campo e nello spogliatoio. La cosa che mi soddisfa di più nella mia carriera è stata la crescita continua, ogni anno. E Negli ultimi anni anche la fascia mi ha responsabilizzato, perché ho fatto cose che non facevo prima”. Così, alla vigilia della finale di Coppa Italia, aveva parlato Handanovic in conferenza stampa.Quelle del portiere non sono frasi di circostanza, non sono parole banali buttate lì per caso. Il suo futuro è realmente incerto e dopo la finale di Istanbul si ritroverà con la società per discuterne in merito. Di sicuro. E se l’ex Ajax dovesse partire, lasciando andare anche Handanovic in scadenza, l’Inter si ritroverebbe a dover prendere ben due portieri. Non il massimo. Tutto è ancora aperto, lo stesso Handanovic è aperto a considerare eventuali nuove sfide, anche perché sembra che qualcuno abbia già bussato alla sua porta.