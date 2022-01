Alla vigilia della gara di Supercoppa contro la Juventus, il portiere dell'Interha parlato così in conferenza stampa: "E' una gara molto sentita da entrambe le parti, vogliamo vincere questo derby d'Italia. Dobbiamo giocarcela con spirito e atteggiamento che abbiamo avuto negli ultimi mesi: sarà una sfida tosta, le gara con la Juve non sono come le altre, al di là del momento che stanno attraversando. Favoriti? Non è importante esserlo, è importante vincere il trofeo".- "Il gol preso con la Lazio? Quando non subiamo reti sono i difensori che non ne prendono, se l'Inter subisce un gol lo prende Handanovic. Devo aggiungere qualcosa?! In quel caso de Vrij aveva valutato male il pallone, io e Skriniar abbiamo sbagliato di conseguenza. Sono errori che capitano a tutti, se non ci fossero non esisterebbero i gol. Noi cerchiamo di farne il meno possibile".- "Senza vittorie non c'è piacere, grazie ai successi abbiamo ritrovato l'atmosfera degli ultimi due anni tosti.Lo scudetto? Il campionato è lungo e c'è anche il Covid, occhio a fare pronostici. Dobbiamo andare avanti su questa strada".