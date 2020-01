Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato al termine del pareggio contro il Cagliari: "C'è sempre fastidio quando non si vince. Noi vogliamo sempre i tre punti ma oggi non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato".



SULLE SCELTE DELL'ARBITRO - "Sicuramente il pareggio non è arrivato per colpa dell'arbitro, ci siamo lamentati solo perché non è stato fischiato nessun fallo per i nostri attaccanti, mentre per i loro sì. Non vogliamo comunque nascondere le nostre colpe, ci è mancata lucidità, le partite vanno chiuse prima anche perché abbiamo avuto tante occasioni per fare il 2-0. Non siamo preoccupati, oggi forse siamo stati meno brillanti ma creiamo sempre tante occasioni. L'Inter deve stare sempre in alto e ambire a traguardi importanti".