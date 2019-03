In questa stagione l'Inter ha disputato 28 partite con Mauro Icardi in campo, raccogliendo 17 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte (media gol di 1.3 a partita). Senza l'ormai ex capitano, i nerazzurri hanno collezionato 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con una media gol di 2.3 a partita.