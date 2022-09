L'Inter sarà scintilla o dinamite? Intanto sono arrivati tre punti pesanti contro il Torino, anche se per la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno solo nascosto la polvere sotto al tappeto. Questo è quanto scrive la “Rosea”.



“Dopo quest’altra dose di sofferenza, ma con insperato scatto d’orgoglio finale, Simone Inzaghi in cuor suo può custodire una speranza per il futuro: che sia finalmente arrivata la scintilla? Che questo scatto emotivo finisca per riaccendere la sua Inter? Certo, tutti i problemi nerazzurri restano ancora lì, esposti all’acqua e al vento: la polvere per una sera è stata semplicemente messa sotto al tappeto. Nonostante i tre punti, del vecchio ardore non c’è traccia, mentre il gioco singhiozza e l’intensità latita”.