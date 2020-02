Il dogma di Conte è il 3-5-2, sistema di gioco che in carriera gli ha consentito di togliersi molte soddisfazione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come siano due le regole base per la perfetta interpretazione del modulo.



“C’era una volta la difesa a cinque, col centrale ad agire da libero staccato di qualche metro dietro ai marcatori e i terzini bloccati, pronti a incollarsi sull’esterno opposto e nel caso lanciarsi in contropiede. Erano i tempi del 5-3-2, un sistema che è ancora visibile nel calcio moderno ma piuttosto in disuso. Perché oggi la zona aiuta a restare più alti e perché gli esterni di fascia possono essere ex difensori, centrocampisti ma anche ex attaccanti. Come nell’Inter di Conte. Prima regola, difendere in avanti. Seconda: nella metà campo avversaria garantire l’ampiezza, posizionarsi sulla linea laterale e poi pronti ad andare a chiudere la diagonale sul palo di riferimento quando lo sviluppo del gioco nasce dal versante opposto”.