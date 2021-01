L'Inter crolla in trasferta a Genova contro la Sampdoria, ma sui social, oltre ai classici sfottò nei confronti dei nerazzurri, sta montando anche una grande polemica nei confronti di Nicolò Barella, già ammonito in occasione del fallo di mano da rigore che, in campo, avrebbe dato del "fenomeno" all'arbitro.



Una frase percepita dai microfoni, ma non dall'arbitro che, in quel momento, era impegnato ad ammonire il dirigente nerazzurro Lele Oriali, accompagnatore della squadra a bordo campo, ed entrato addirittura dentro al campo pur di salvare il suo calciatore. Una frase che ha scatenato anche i tifosi della Juventus che per una situazione simile si sono visti recapitare un rosso diretto a gara finita ad Alvaro Morata.



Solo giallo per Barella, solo giallo per Oriali, ma la polemica social impazza e coinvolge anche i tifosi dell'Inter furiosi invece con il proprio capitano, Samir Handanovic, colpevole ancora una volta (secondo questi tifosi), di non aver fatto nulla di quanto richiesto dalla fascia che porta al braccio. Ecco i tweet e post più divertenti e contrastanti.