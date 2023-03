Che i tifosi dell'Inter avessero scaricatoera evidente da tempo ed è diventato palese nell'immediato post pareggio per 0-0 contro la Sampdoria che portò laa schierarsi apertamente con quel comunicato durissimo proprio nei confronti dell'attuale allenatore. La sua panchina, a detta della società, è salda almeno fino a fine stagione, ma nel frattempo i rumors sul possibile ritorno a parametro zero dipoco dopo aver vinto il 19esimo scudetto e consapevole che l'estate successiva sarebbe stata sanguinosa dal punto di vista delle cessioni. Dopo l'allenatore furno infatti venduti sia Hakimi che Lukaku, due pilastri di quella squadra.che anche oggi lo rivorrebbero in panchina per la prossima stagione.Dopo l'uscita della notizia del contatto fra i dirigenti dell'Inter e della possibilità di rivedere l'allenatore salentino in Italia, i tifosi nerazzurri hanno letteralmente invaso i profili social di Conte. Tanti, tantissimi, i commenti con cuori nerazzurri abbinati al messaggio: "Torna Antonio", come testimoniato, ad esempio, dall'ultima foto postata, a Londra a passeggio con la moglie e che in un'ora ha toccato 1000 commenti e oltre 57mila mi piace.