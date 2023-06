I tifosi vip dell'Inter chiedono a Steven Zhang di non vendere André Onana. Nella chat su WhatsApp chiamata "Inter-Nati" e amministrata dall'architetto Stefano Boeri ci sono Valentino Rossi, Max Pezzali, Alessandro Profumo e Gad Lerner. In una lettera indirizzata al presidente nerazzurro hanno chiesto di togliere dal mercato il portiere camerunese: "Ci permettiamo di chiedervi di non cedere a nessuna offerta per la vendita di Onana, un ragazzo fantastico e un grande portiere capace di esercitare un carisma formidabile sui compagni. Non disperdete la forza di Istanbul. Regalateci il sogno di una squadra che, a partire dal suo grande numero Uno, da metà agosto riprenderà a farci sognare e ad essere unica".



Su Onana c'è il Chelsea e, in caso di partenza, l'Inter andrebbe su Vicario. L'italiano dell'Empoli (dato sulle tracce di Caprile del Bari) interessa però anche alla Fiorentina.