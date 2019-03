L'auto di Mauro #Icardi varca i cancelli di Appiano Gentile: è il giorno del suo ritorno agli allenamenti con l' #Inter pic.twitter.com/2PAymthMPk — calciomercato.com (@cmdotcom) 21 marzo 2019

- Dopo aver iniziato l'allenamento in palestra con il gruppo, Icardi ha effettuato una. Perché, dopo un mese di stop, deve recuperare la forma prima di riprendere a lavorare insieme al resto della squadra. Per il momento- Fuori dalla Pinetina di Appiano Gentile deiCome previsto dopo gli aggiornamenti positivi arrivati nella giornata di ieri,presenti ad Appiano Gentile. E' la prima volta dal 13 febbraio scorso che l'argentino svolge la seduta col resto del gruppo.- Alle 9.41Spalletti, invece era dentro già dalle 9. Allenatore, attaccante e dirigenza al completo,, ovviamente in presenza di Marotta, che in questi giorni ha lavorato di diplomazia per riavvicinare le parti.