Comes vidrio o no te pusiste los lentes para leer? Acabo de decir que la plata me la paso por el f..... quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas, risas, sobrinas todo eso que se disfruta con lxs hermanxs!!! — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 15 febbraio 2019

Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en tw con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos tambien, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!! — MauroIcardi (@MauroIcardi) 16 febbraio 2019

Mauronon resta in silenzio. L’ex capitano dell’Inter ha replicato all’ennesimo tweet della sorella sul suo rapporto con la moglie Wanda: “Non mi interessa nulla dei soldi, io rivoglio indietro mio fratello. Mangiare l’asado, ridere, vedere le mie nipoti, tutte quelle cose tipiche dei fratelli”.Questa l’immediata risposta di Icardi: “Dal momento che questo non succederà mai, preoccupati di occupare il tuo tempo LAVORANDO, invece di perdere tempo su Twitter. Non otterrai proprio niente con le tue strategie. E ricordati di vedere anche gli altri tuoi 6 fratelli, visto che di loro non hai mai chiesto su Twitter. Ciao”. Mauro dalla parte di Wanda, anche contro la sorella Ivana.Finita qui? Assolutamente no, perché Ivana risponde: "Non devo chiedere qui degli altri fratelli perché loro mi rispondono al telefono. Non hanno vipere alle loro spalle a fare loro le macumbe e magie che li facciano somigliare a lei.