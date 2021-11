Quale futuro per Simone Zaza? Come scrive Tuttosport, il Torino sta capendo se l’ex Sassuolo, Valencia e West Ham possa interessare davvero all’Inter come riserva di Edin Dzeko e Lautaro Martinez. I nerazzurri, infatti, stanno cercando un uomo per puntellare il reparto da gennaio fino al termine della stagione e Zaza può essere l’occasione low cost.