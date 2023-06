L’è una grande società, ha forse i migliori dirigenti sulla piazza,Il problema non è la politica al risparmio di Zhang, la fanno tutti, vendere prima di comprare è diventata una necessità comune.. E non sempre è possibile fare come gli pare. Mi spiego. L’anno scorso, l’Inter sceglietre mesi prima della fine del campionato, ma non ha i soldi per bloccarlo perché il presidente, da questo punto di vista, è irremovibile.. Poco dopo arriva una richiesta da 50 milioni pere l’Inter rifiuta perché, intanto, ha perso Bremer, non trova un difensore adatto e, per sovrammercato, mezza curva protesta sotto la sede.Veniamo ad oggi.. Purtroppo per la società nerazzurra, altri club si muovono e Frattesi è ormai conteso da(che può spendere i soldi di Tonali), mentre, altro obiettivo dichiarato, ha lasciato la porta dell’Empoli per andare al. Insomma un pasticcio. E il tutto per non voler anticipare qualche milione dei molti raccolti con la cavalcata in Champions League. E’ possibile che certi miei ragionamenti siano troppo basici, ma è anche possibile che il presidente sia poco flessibile rispetto alla sua stessa strategia.