Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa e oggi arriva la conferma: Sebastiano Esposito e l’Inter si legheranno fino al 2022. L’attaccante classe 2002, accompagnato da genitori ed entourage, questa mattina si è recato nella nuova sede di viale della Liberazione per concludere l’accordo. I nerazzurri, dunque, allontano i veleni del City, club che aveva messo gli occhi sul baby centravanti, che quest’estate partirà in ritiro col gruppo della prima squadra guidata da Antonio Conte.



ESPOSITO NON SI TOCCA - Numerose anche le richieste di prestito che l’Inter ha rispedito al mittente, mentre il Sassuolo, nei giorni scorsi ha messo sul piatto ben 10 milioni di euro per convincere Ausilio e Baccin a lasciar partire il gioiellino di casa. Stessa risposta anche ai neroverdi: Esposito non si muove, è incedibile. La volontà e il desiderio sono quelli di veder esplodere questo ragazzo in prima squadra, un po’ come avvenne ai tempi per Balotelli. Le doti tecniche e caratteriali ci sono tutte. L’Inter si coccola il proprio baby bomber.