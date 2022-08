. Un filo nerazzurro lega le giornate di, che dopo aver duellato con l'ex allenatore interista durante il derby con il Tottenham ora si prepara ad. I prossimi giorni infatti dovrebbero vedere un rilancio dei Blues per due obiettivi di mercato di stanza ad Appiano Gentile., talento classe 2003 per il quale i londinesi hanno tutta l’intenzione di rilanciare rispetto all’ultima offerta da 8 milioni di euro più bonus., fra parte fissa e bonus, e in quel caso l'affare si chiuderebbe al 100%., eroe di Lecce e altro obiettivo del Chelsea.ha messo le cose in chiaro, sia alla vigilia che nel post partita della prima di campionato (""), ma fra le due dichiarazioni del tecnico è arrivata anche la frase dell'ad, a raffreddare le certezze dell'allenatore piacentino: "Le parole di Inzaghi sono comprensibili, ma noiche una squadra competitiva".In altre parole: se arrivasse l'offerta giusta per Dumfries (o per Skriniar) una cessione non sarebbe affatto da escludere. E per quanto riguarda l'esterno olandese classe 1996, pagato lo scorso anno 12,5 milioni più 2,5 di bonus,da parte della proprietà dell'Inter.