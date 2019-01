Più di un semplice mal di pancia.vuole lasciare l'per essere ancora protagonista e continua a spingere per la cessione. Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2020 firmato pochi mesi fa, il difensore brasiliano - chiuso da- vuole tentare una nuova avventura per tornare a essere titolare. Niente più riserva di lusso, ma un nuovo progetto tattico in cui possa ricoprire un ruolo di primo piano.Nonostante la volontà dell'Inter di trattenere Miranda fino a fine stagione, il 34enne continua a guardarsi intorno, alla ricerca di proposte interessanti che possano accontentare sia lui che il club nerazzurro già a gennaio. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il, che vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con la società di Corso Vittorio Emanuele e riportare in Brasile Miranda dopo aver chiuso l'operazione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, al momento l'offerta del Rubro-Negro non soddisfa l'ex Atletico Madrid, che ora guadagna 3,5 milioni all'anno. Discorso diverso per quanto riguarda il cartellino, con la richiesta dell'Inter che non va oltre i 6-7 milioni.Flamengo, ma non solo. Nelle ultime settimane,. Tante offerte, ma, a caccia di una proposta importante anche dal punto di vista economico prima di chiudere la carriera. Miranda, che quest'anno festeggerà 35 anni, resta in attesa di ricche offerte da. Nelle ultime ore, è spuntata una nuova pista: il. La società cinese di proprietà del gruppo, lo stesso dell'Inter, potrebbe accontentare le richieste economiche die proporgli un lauto ingaggio. In caso di addio del brasiliano, l'è pronta a tornare sul mercato per rimpiazzarlo: tanti nomi già sulla lista di, condella Sampdoria sempre in pole.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com