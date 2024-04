Se fino a poco tempo il Genoa sembrava valutare tanto, oggi il prezzo per acquistare il gioiello più prezioso è stato visto al rialzo.La straordinaria stagione del talento islandese, autore fin qui di 14 reti in rossoblù tra campionato e Coppa Italia oltre ad altri quattro centri con la sua nazionale nei playoff di qualificazione a Euro 2024, stanno contribuendo a farne lievitare la quotazione. Tanto che i 30 milioni richiesti alla Fiorentina soltanto due mesi fa sembrano ormai cosa vecchia.. Una cifra che sembra poter scoraggiare diverse corteggiatrice, soprattutto in Italia. Non l'Inter, però, forse il club che al momento sembra voler insistere con più convinzione sul 26enne di Reykjavik.

Il club nerazzurro punta forte su Gudmundsson per rinforzare l'attacco da regalare a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione e pur di accontentare il tecnico starebbe pensando di inserire nella trattattiva con i rossoblù alcune contropartite tecniche in grado di abbassare la quota economica dell'operazione.20enne attualmente in prestito al San Gallo,oggi allo Spezia, edel Cagliari. In alternativa non è da escludere neppure il profilo di, al rientro dal prestito al Cagliari.