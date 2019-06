Stefano Capozucca, nuovo responsabile dell'area tecnica del Genoa, era oggi nella nuova sede dell'Inter. Come riporta FcInterNews si è parlato di Radu, che può tornare in Liguria; di Eddie Salcedo, riscattato dall'Inter e che può andare al Grifone in prestito e di Andrew Gravillon, centrale del '98 che piace al club di Preziosi, pronto a prelevarlo a titolo definitivo. Capozucca, poi, ha ribadito l'interesse del Genoa per Andrea Pinamonti, ma sul classe '99 c'è la fila.