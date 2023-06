Ancora sette giorni e poi Eddie Salcedo farà quasi certamente ritorno alla casa madre Inter. Con la fine di giugno, infatti, l'attaccante italo-colombiano terminerà il periodo di prestito al Genoa iniziato lo scorso gennaio, tornando ad essere a tutti gli effetti un elemento dell'organico nerazzurro.



Tuttavia il suo rientro alla Pinetina appare soltanto momentaneo e ad attenderlo potrebbe esserci una nuova parentesi in rossoblù. Malgrado il Grifone non abbia nessuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto sul suo cartellino, versando i 4 milioni a suo tempo pattuiti nelle casse dell'Inter, Salcedo potrebbe ugualmente continuare a vestire i colori del club in cui è cresciuto e con il quale ha debuttato nel grande calcio.



L'idea di Inter e Genoa, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti quella di rinnovare il prestito a condizioni simili a quelle stabilite sei mesi fa. In questo modo Salcedo, che oltretutto rappresenterebbe un tassello importante per i rossoblù nella compilazione della lista dei giocatori utilizzabili in campionato essendo la punta classe 2001 cresciuta nel vivaio del club, proseguirebbe la sua permanenza in Liguria.