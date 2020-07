Nuovo stop per Matias Vecino. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro torna indisponibile per il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio. L'ex Fiorentina era appena tornato a disposizione di Antonio Conte, ma è stato costretto a fermarsi ancora: seguiranno aggiornamenti sulle tempistiche di recupero del giocatore.