L’Inter ha prenotato una giovane promessa, che corrisponde al nome di Nikola Iliev: trequartista bulgaro classe 2004 di proprietà del Botev Plovdiv, firmerà con i nerazzurri non appena verrano riaperti i confini e si potranno riutilizzare gli aerei per spostarsi. Nel frattempo, ai microfoni di NovSport, ha parlato proprio del suo futuro: "In questo momento, sto rispettando le regole e ho molto tempo per allenarmi, faccio molti esercizi per non finire fuori forma. Sarò un calciatore dell'Inter in estate, anche se non ho ancora firmato il contratto. I dirigenti del club sarebbero dovuti arrivare ​​prima, ma a causa del coronavirus e dell’isolamento non è stato possibile. Quando tutto tornerà alla normalità, verranno a parlare con i dirigenti del Botev. Io sono già pronto per questa nuova sfida: voglio giocare a calcio ad alto livello. Non ho ancora iniziato a studiare l'italiano, ma sto approfondendo l'inglese perché è la lingua più comune. La scelta dell'Inter? Ho ricevuto anche un'offerta dall'Ajax, ma abbiamo preferito vestire la maglia nerazzurra. In estate sarò a Milano"

