L'Inter attende i gol europei di Sanchez. I nerazzurri hanno riscattato il cileno togliendolo da una situazione di instabilità e Conte può sorridere per una casuale statistica. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Ora che non ha altri pensieri per la testa, servono i suoi gol europei. A Sanchez l'Inter ha tolto definitivamente il tarlo della conferma, lasciare a metà la sua storia nerazzurra avrebbe stonato per tanti motivi. Forse perché adesso viene il bello – in Europa League – e forse perché un attaccante affamato come il Niño è merce rara. Di sicuro Conte attende quel contributo realizzativo che a Sanchez, in Europa, manca da tre anni. L'ultimo precedente conforta l'Inter, anche se è solo statistica: si trattava, allora, di una vittima tedesca – il Colonia – come lo è il Bayer Leverkusen. E pure il penultimo, per andare ancora più indietro. Il cileno, nel febbraio dello stesso anno, segnava al Bayern Monaco”.