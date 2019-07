I calciatori dell'Inter hanno imparato fin da subito i principi di Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come in ogni intervista emerga il mantra del tecnico salentino.



“Il primo effetto lo vedi nelle parole dei giocatori. Di solito, nelle interviste, sono bravi a sintonizzarsi sull’umore generale ed esprimersi di conseguenza. E chiunque abbia parlato, in questi giorni, ha detto almeno un paio di volte la parola «fatica» e altrettante «lavoro». Un vero e proprio mantra, passato da Antonio Conte alla squadra”.