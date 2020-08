. Pronta a rinforzare la squadra sul mercato per cercare di tornare a vincere dopo un decennio d'astinenza. Il primo colpo è già stato ufficializzato dal club nerazzurro, che ha acquistato per 40 milioni di euro dal Real Madrid il nazionale marocchino, nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund. Sistemata con lui la fascia destra, ora si cerca un nuovo esterno anche a sinistra: nel mirino c'è l'italo-brasiliano del Chelsea,(ex Roma).. Oltre a lui si cerca un altro centrocampista: con la conferma di Conte possono riaprirsi le piste che portano al francesedel Chelsea o al cileno Arturo, in uscita dal Barcellona. Da dove vuole andare via un certo. Se l'argentino arrivasse veramente,, diventati a tutti gli effetti di proprietà dell'Inter così come. In attesa di capire se il caso Messi cambierà i piani del Barça per. Quest'ultimo può essere utilizzato come pedina di scambio per il centrocampista francese del Tottenham,. Svincolato il terzo portieretorna dal prestito al Parma per fare il vice Handanovic.