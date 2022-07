Simone Inzaghi avverte l'esigenza di reperire almeno un altro centrale difensivo dal mercato e ieri al termine della sfida tra Inter e Monaco, il tecnico nerazzurro è stato molto esplicito quando ha svelato come stia spingendo in prima persona per chiudere l'affare Bremer. Secondo la Gazzetta dello Sport, le scelte di formazione del tecnico sono da leggere come un chiaro messaggio alla società.



“Davanti ad Handanovic, linea a tre formata da Darmian, D’Ambrosio e Dimarco. Sperimentalismo puro, nulla che possa essere riproposto in campionato. Skriniar è rimasto alla Pinetina in attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra. Inzaghi ha tenuto fuori De Vrij e Bastoni e sembrava quasi che volesse spedire un altro messaggio alla società: l’emergenza è qui, serve Bremer e occorrerà un altro centrale”.