Settimana scorsa l'Inter ha annunciato la chiusura del bond da 415 milioni di euro, con un tasso d'interesse al 6,75% (circa 29 milioni all'anno) e quotato alla Borsa del Lussemburgo. Tra i sottoscrittori del bond c'è anche Oaktree, che l'anno scorso aveva concesso un finanziamento da 275 milioni di euro alla holding lussemburghese della famiglia Zhang.



L'operazione finanziaria è stata gestita con Rothschild come financial advsor e con Goldman Sachs come global coordinator e bookrunner. Quest'ultima banca d'affari ha ottenuto una commissione da oltre 6 milioni, facendosi rimborsare 50 milioni sui quali aveva un tasso del 5%.



Standard and Poor's Global Ratings ha assegnato al bond dell'Inter un rating preliminare B: "Altamente speculativo", che sui mercati finanziari viene definito "junk bond" o "titolo spazzatura".



LA SCALA DEI RATING S&P

Massima sicurezza del capitale: AAA.

Rating alto, qualità più che buona: AA+, AA, AA-.

Rating medio-alto, qualità media: A+, A, A-.

Rating medio-basso, qualità medio-bassa: BBB+, BBB, BBB-.

Area di non investimento, speculativo: BB+, BB, BB-.

Altamente speculativo: B+, B, B-.

Rischio considerevole: CCC+.

Estremamente speculativo: CCC.

Rischio di perdere il capitale: CCC-, CC, C.

Default: D.