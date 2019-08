Non solo Icardi, anche Perisic è fuori dal progetto e si appresta a salutare l'Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul croato e sulla trattativa col Bayern, spiegando come Marotta abbia voluto escludere dallo spogliatoio entrambi i protagonisti dello strappo della passata stagione.



“La certificazione della fine di un ciclo. E anche il modo più semplice ma altrettanto diretto di mettere fine alla questione più spinosa degli ultimi anni in casa Inter. Dopo Icardi fuori dal progetto, anche Ivan Perisic saluta, non senza rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Il nuovo ciclo di Antonio Conte ripartirà senza i due grandi protagonisti dello strappo all’interno dello spogliatoio della scorsa stagione, che ha rischiato di avere ripercussioni anche nella volata Champions. L’Inter ha trovato l’accordo con il Bayern per la cessione dell’esterno croato in prestito oneroso da 5 milioni, più un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. L’intesa tra i due club è arrivata venerdì notte”.