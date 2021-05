Grande successo per il nuovo inno dell'Inter, "I M Inter", scritto da Max Pezzali e presentato ieri nella partita vinta contro la Roma. Questo il comunicato apparso sul sito del club nerazzurro sulla canzone: "Sono bastate meno di ventiquattro ore a I M INTER (Yes I M) per trasformarsi in un tormentone che continua a suonare su tutti i device dei tifosi interisti. Dopo il lancio di ieri e l'esordio al "Meazza" per la sfida contro la Roma, la canzone dello Scudetto nerazzurro ha già scalato le classifiche posizionandosi al terzo posto nella graduatoria italiana dei brani più ascoltati su iTunes, dietro solo a Justin Wellington e ai Coldplay. Un successo che continuerà ad accompagnare la festa nerazzurra, un coro che ci farà saltare mentre urliamo sempre più forte: I M Inter, Yes I M... siamo noi e siamo i Campioni d'Italia!".