Danilo D'Ambrosio al Napoli è più che un'idea ed è una soluzione gradita al terzino dell'Inter. Il padre del giocatore, Vincenzo, conferma a Pianetanapoli.it: "Si l’interesse del Napoli ci sta, lui ovviamente verrebbe volentieri. Spalletti? Con il mister Danilo si è trovato benissimo all’Inter, vi è grande stima reciproca. Contratto con l'Inter in scadenza? Esattamente è in scadenza di contratto, speriamo sia la volta buona, già sotto la gestione Mazzarri doveva venire a Napoli ma poi non se ne fece più niente".