Autofinanziamento e taglio al monte ingaggi: il piano di Zhang per tenersi l'Inter. Dumfries ceduto entro il 30 giugno, ma potrebbero partire altri top come Skriniar e un big tra Lautaro, Brozovic e Barella. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata idee Scalvini, Musah e Thuram.