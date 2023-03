Beppe Marotta prova a realizzare l’ennesimo colpo a zero della sua carriera, è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come però ci sia il Barcellona di mezzo tra l’Inter e Inigo Martinez.



“Tra le tante tele stese dall’Inter, ce n’è poi una che arriva fino in Spagna: Iñigo Martinez, difensore basco rimpallato in carriera dalla Real Sociedad all’Athletic Bilbao, non rinnoverà il suo contratto e lascerà definitivamente casa a 31 anni. Dopo guai fisici che ne hanno forse frenato l’esplosione definitiva sulla scena europea, ha ritrovato integrità fisica e pure un posto nella nuova nazionale spagnola di Luis de la Fuente. Mentre decideva di lasciare Bilbao, e veniva avvicinato pure dall’Atletico del Cholo, Martinez ha dato per tempo la propria parola al Barcellona per trasferirsi a zero la prossima stagione in Catalogna. La condizione necessaria e sufficiente affinché l’operazione sia fattibile è che i catalani risolvano i propri problemi con il FPF ed è lì che l’Inter aspetta sorniona alla finestra: in caso di colpi di scena, i nerazzurri tenterebbero l’ennesimo parametro zero”.