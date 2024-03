Inter, il reparto difensivo più prezioso della Serie A: 100 mln più della Juve! Ma in Champions...

Redazione CM

L'Inter si gode il reparto difensivo più prezioso dell'intero calcio italiano: in Serie A infatti i nerazzurri di Simone Inzaghi guidano la speciale classifica del valore della retroguardia, con un reparto che da solo vale la bellezza di 268.8 milioni di euro, quasi 100 milioni in più di quello della Juventus, come si evince dalla graduatoria dei 20 club analizzati.



BASTONI, PAVARD E DIMARCO IN TESTA - Guida Alessandro Bastoni, con un valore di cartellino di ben 70 milioni di euro, davanti a Benjamin Pavard, 50 milioni, e Federico Dimarco, anche lui 50 milioni. Completano il bottino Yann Bisseck, 15 milioni di euro, Stefan De Vrij, 8 milioni, e Francesco Acerbi con Matteo Darmian, 4 milioni l'uno. La dimostrazione arriva dal campo: appena 14 le reti subite in 29 partite, meno di 0,5 a partita.



LA CHAMPIONS E LE ULTIME DUE... - La nota stonata arriva dalla Champions League, dove i gol incassati sono stati 7 in 8 partite, quasi uno a match: pesano soprattutto i tre di Joao Mario, a Lisbona contro il Benfica, e i due di Madrid, decisivi per l'eliminazione dal torneo per mano di Simeone e del suo Atletico. Anche in campionato un leggero calo: nelle ultime due uscite subite le stesse reti prese nelle precedenti undici gare.