Romelu Lukaku ha detto e non detto nella conferenza stampa di ieri dal ritiro del Belgio e hanno ampiamente colpito le frasi relative alla settimana che ha portato alla finalissima di Champions League poi persa dall'Inter a Istanbul contro il Manchester City in cui l'attuale centravanti della Roma si rese protagonista di un secondo tempo disastroso che ha compromesso il risultato.



LE PAROLE DI LUKAKU - "Le opportunità da gol mancate in finale di Champions? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Ne parlerò più avanti".



IL RETROSCENA - La Gazzetta dello Sport ha provato a raccontare i retroscena di quella settimana in cui inizialmente Lukaku ha chiesto e ottenuto dallo staff un giorno di riposo perché "si sentiva affaticato" e poi, nonostante fosse convinto di partire titolare, ha avuto un acceso confronto con Inzaghi quando l'allenatore gli ha comunicato che sarebbe stato Dzeko a partire dal 1'.