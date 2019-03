L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Milan Skriniar e spiega come il suo rinnovo di contratto tenga tranquilla l'Inter fino a un certo punto.



“Le grandi d'Europa sono pronte a buttarsi su Milan Skriniar, destinato la prossima estate a diventare uno dei difensori più corteggiati del mercato, ma l'Inter si sente tranquilla perché ha da tempo rinnovato il contratto del centrale ex Sampdoria. Il prolungamento fino al 2023 non è una "assicurazione" sulla sua permanenza a Milano, ma il fatto che la società non abbia inserito nell'accordo una clausola rescissoria dà ancora più forza all'ad Marotta e al ds Ausilio quando qualche top club busserà alla loro porta per avere Skriniar”.