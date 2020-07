Né Vidal, né Kessie e nemmeno Allan. Se Antonio Conte potesse scegliere liberamente sul mercato dei centrocampisti il suo sogno sarebbe quello di riallenare il centrocampista del Chelsea, N'Golo Kanté. Secondo Tuttosport il francese è in uscita dai Blues, ma è valutato non meno di 70 milioni, cifra fuori mercato per i nerazzurri.