Inter in ansia per l'esito del tampone molecolare effettuato ieri da Danilo D'Ambrosio. Il difensore è rientrato da solo domenica dopo la sfida contro il Torino, dopo aver accusato alcuni sintomi influenzali: oggi arriverà il risultato, come riportato da La Gazzetta dello Sport. In caso di positività al Covid-19, per la squadra scatterebbe immediatamente un nuovo isolamento fiduciario.