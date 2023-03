in vista del match contro il, valido per il. Buone notizie in casa nerazzurra: secondo Sky, oggi Milanmartedì al do Dragao.- Oltre a Simone Inzaghi, che ha parlato con la squadra dopo il brutto ko di La Spezia, erano presenti al centro d'allenamento tutti i dirigenti; Marotta, Ausilio, Zanetti, Ausilio e Baccin.