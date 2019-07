La tournée cinese non rende felice Antonio Conte perché aggiunge altro complicazioni a quelle già esistenti. Marotta si muove con lentezza sul mercato, ma il tecnico salentino è preoccupato anche per l'altissimo tasso di umidità presente a Nanchino, che può influire negativamente sugli allenamenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il desiderio di Conte, invece, sarebbe lavorare in un clima meno impossibile – anche ieri umidità all’80% –, spostamenti aerei da fare, partite complicatissime da giocare. L’ha ribadito anche dopo lo United: «Il tempo per recuperare da questa partita è limitatissimo – ha detto alle tv –. Ora andremo in un posto (Nanchino, ndr) dove mi dicono ci siano condizioni climatiche proibitive, speriamo di poterci allenare. Noi abbiamo bisogno non solo di giocare ma anche di allenarci”.