Incontro in corso fra l'Inter e la Salernitana all'interno della sede nerazzurra in Viale della Liberazione: il ds dei campani Morgan De Sanctis sta infatti parlando con Ausilio e Marotta di una doppia operazione.



I DUE NOMI - il primo nome è quello di Lorenzo Pirola, difensore rientrato dal prestito al Monza e su cui c'è anche il club brianzolo. La Salernitana però è intenzionata a fare un tentativo anche per Andrea Pinamonti